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Wout Weghorst geri dönmek için ilk hamleyi yaptı! Süper Lig devine mesajını gönderdi: "Beni alın"

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Wout Weghorst geri dönmek için ilk hamleyi yaptı! Süper Lig devine mesajını gönderdi: &quot;Beni alın&quot;

Spor Haberleri

Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, Süper Lig'e geri dönmek için ilk hamlesini yaptı. Hoffenheim'da mutsuz olan ve takımda düşünülmeyen Wout Weghorst için Süper Lig deviyle ilk temas da sağlandı.

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, o dönem büyük bir çıkış yakalamış, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da bu çıkışını sürdüren Weghorst ardından Manchester United'ın yolunu tutmuştu. 

Wout Weghorst geri dönemk için ilk hamleyi yaptı! Süper Lig devine mesajını gönderdi: "Beni alın" - 1. Resim

GERİ DÖNÜYOR

Yaz transfer döneminde United'ın Hoffenheim'a kiraladığı Weghorst, Bundesliga’da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı. Ancak oyuncu buradaki kariyerinden memnun değil.

Şimdiden takım arayışlarına başlayan Weghorst, Süper Lig'e dönmek için ilk adımı attı. Daha önce Beşiktaş'a geri döneceğine dair iddialara ortaya atılan Weghorst, Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulüple temas kurdu. 

FEDAKARLIĞA HAZIR

Geri dönmek için hazır olduğunu ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyleyen Weghorst'un teklifini şimdilik askıya alan Beşiktaş, henüz olumlu ya da olumsuz olarak bir dönüş yapmadı.

Düzenleyen:  - Spor
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