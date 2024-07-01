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Yeni teknik direktör belli oluyor! Sinan Kaloğlu ile Recep Uçar masada! Hedef Süper Lig

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Yeni teknik direktör belli oluyor! Sinan Kaloğlu ile Recep Uçar masada! Hedef Süper Lig

Spor Haberleri

Serdar Bozkurt ile yollarını ayıran Alagöz Holding Iğdır FK, yeni teknik direktör için 2 isim belirledi. Süper Lig'e çıkma hedefi belirleyen Yeşil-beyazlılar, Recep Uçar ve Sinan Kaloğlu ile görüşmelere başladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding, yeni sezon öncesi sürpriz bir karara imza atarak Serdar Bozkurt ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni teknik direktör belli oluyor! Sinan Kaloğlu ile Recep Uçar masada! Hedef Süper Lig - 1. Resim

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Süper Lig'e çıkma hedefi belirleyen Yeşil-beyazlılar, Sinan Kaloğlu ve Recep Uçar ile temasa geçti.

İki hoca ile de görüşmelere başlayan Iğdır FK, nihai kararını kısa süre içerisinde açıklayacak.

Geçen sezon Gençlerbirliği'ni yöneten Sinan Kaloğlu, 38 resmi maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti.

Maç başı 1.58 puan ortalaması yakalayan 43 yaşındaki teknik adam, sezonu 51 puanla 8. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar ise 18 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 1.28 puan ortalaması tutturdu.

 

 

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