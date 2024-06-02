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Haberler > Spor > Iğdır FK, 1461 Trabzon'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Iğdır FK, 1461 Trabzon'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Iğdır FK, 1461 Trabzon&#039;u mağlup ederek Trendyol 1. Lig&#039;e yükseldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2 . Lig play-off finalinde 1461 Trabzon ve Iğdır FK, BG Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

1461 Trabzon'da Tunahan Ergül, 45+2'de kırmızı kart gördü. Iğdır FK, 47. dakikada Taha Can Velioğlu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Maçı 1-0 kazanan Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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