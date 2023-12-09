Yetişir dediler olmadı! Milli futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Derbi kadrosunda olması beklenen tecrübeli oyuncunun hazır olmadığı öğrenildi.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadele öncesi derbi kadrosuna alınan Serdar Aziz, son dakika kararıyla derbi kafilesinden çıkarıldı.
SERDAR AZİZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Sakatlığı nükseden 33 yaşındaki oyuncunun bu akşam forma giyemeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı stoper tandeminde Samet Akaydin ve Alexander Djiku'yu tercih etmesi bekleniyor.
Asıl pozisyonu sol bek olan Jayden Oosterwolde'nin ise alternatif olarak yedek kulübesinde bekletileceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Umut, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo (İsmail), Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko