Yetişir dediler olmadı! Milli futbolcu derbi kadrosundan çıkarıldı

9 Aralık 2023 13:53 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:01

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele öncesi derbi kadrosuna alınan Serdar Aziz, son dakika kararıyla derbi kafilesinden çıkarıldı.

SERDAR AZİZ BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Sakatlığı nükseden 33 yaşındaki oyuncunun bu akşam forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş'a karşı stoper tandeminde Samet Akaydin ve Alexander Djiku'yu tercih etmesi bekleniyor.

Asıl pozisyonu sol bek olan Jayden Oosterwolde'nin ise alternatif olarak yedek kulübesinde bekletileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Umut, Amir, Gedson, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo (İsmail), Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko