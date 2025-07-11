Yıldız futbolcuya doping şoku! Kadro dışı bırakıldı

Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Yeray Alvarez, Manchester United mücadelesinin ardından yasaklı madde testinin pozitif çıkması nedeniyle geçici olarak kadro dışı bırakıldı. Alvarez, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Athletic Bilbao’nun defans oyuncusu Yeray Álvarez, Mayıs ayında Manchester United’a karşı oynanan Avrupa Ligi maçının ardından yapılan doping testinde yasaklı bir maddeye rastlanması nedeniyle geçici olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

30 yaşındaki stoper, bu maddeyi istemeden, testis kanseri tedavisinin ardından saç dökülmesine karşı kullandığı bir ilaç yoluyla aldığını söyledi.

Álvarez’e 2016 yılında kanser teşhisi konmuş, tedavisinin ardından 2017’de sahalara dönmüş; ancak aynı yıl içinde hastalık tekrar etmiş ve 2018’de ikinci kez geri dönüş yapmıştı.

"GEÇİCİ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILDIM"

Álvarez yaptığı açıklamada, “Hastalığı atlattıktan sonra, yıllardır saç dökülmesine karşı bir tedavi görüyorum. Konuyu detaylı incelediğimizde pozitif sonucun, farkında olmadan aldığım ve içinde yasaklı madde bulunan önleyici bir saç dökülmesi ilacından kaynaklandığını öğrendik” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Disiplin süreci şu anda soruşturma aşamasında ve gizli yürütülüyor. Bu nedenle geçici olarak kadro dışı bırakıldım ve kamuoyuna daha fazla açıklama yapmam yasaklandı.”

"HİÇBİR ZAMAN YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Álvarez’in pozitif test sonucu, 1 Mayıs’ta oynanan Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Bilbao’nun evinde Manchester United’a 3-0 yenildiği maçın ardından ortaya çıktı.

Savunma oyuncusu, bu maçın rövanşında ve sezonun kalan iki La Liga maçında da forma giydi. Álvarez, test sonucunun "birkaç hafta önce" kendisine bildirildiğini ve bu haberi almanın "çok ağır bir darbe" olduğunu belirtti.

İspanyol oyuncu, “Hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Bu yüzden böyle bir şeyi duyduğuma inanamadım” dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Athletic Bilbao kulübü yaptığı açıklamada, “Yeray’ın yaptığı insani hatadan üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verdi ve oyuncuya destek vereceklerini, ancak şu aşamada daha fazla yorum yapamayacaklarını söyledi.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.