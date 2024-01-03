Yönetim kararını verdi, Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihine geçecek

3 Ocak 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:22

Süper Lig'de zirvede yer alan ve Avrupa'da da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de birçok futbolcu performansıyla dikkat çekiyor. O isimlerin başında gelenler arasında hiç şüphesiz Ferdi Kadıoğlu da yer alıyor.

2018-2019 sezonu başında NAC Breda'dan 1.4 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilerde ve milli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturuyor.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu'nun takıma yüksek bir bonservis geliri kazandırmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcunun bonservisini belirlediği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'ndan en az 30 milyon euro bonservis bekliyor. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'de bu alanda rekor 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 gol, 3 asistlik katkı verdi. Milli futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.