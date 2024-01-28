Yunus Akgün İngiltere'de haftanın golünü attı! Türk yıldız Leicester City'e turu getirdi

Sezon başı Galatasaray'dan Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün, İngiltere'deki ilk golünü FA Cup'ta kaydetti.

Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere FA Cup 4. turunda Birmingham'ı 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

Bu arada Leicester City, elde ettiği galibiyetle adını 5. tura yazdırdı.

YUNUS AKGÜN İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başı Galatasaray'dan transfer edilen Yunus Akgün, İngiliz ekibinde ilk defa gol sevinci yaşadı.

Ceza sahası dışında kaleciyi avlayan milli futbolcu, performansıyla geceye damga vurdu.