Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan hareket! Köy okulundaki öğrencileri unutmadı
Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan köy okulundaki öğrencilere forma gönderdi. Öğrencilerin mutlulukları, öğretmen Melahat Ayaz'ın kamerasına böyle yansıdı.
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın başarılı ismi Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan bir hamle geldi.
ÖĞRENCİLERİYLE İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Melahat Ayaz, 3 yıldır kendisinin de eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapıyor. Depremin etkisini hissettirdiği mahalledeki İncirli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ayaz, Galatasaray taraftarı öğrencileriyle birlikte İstanbul'da Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün misafiri olmuştu.
FORMA SEVİNCİ KAMERADA
Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Akgün, Süper Lig şampiyonluğunun ardından köy okulundaki öğrencileri unutmadı ve forma gönderdi.
Melahat öğretmen bu anları sosyal medyadan paylaşırken, Akgün'ün hediyelerine çok sevinen öğrenciler unutulmaz anlar yaşadılar.