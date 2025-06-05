Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan hareket! Köy okulundaki öğrencileri unutmadı

Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan hareket! Köy okulundaki öğrencileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan köy okulundaki öğrencilere forma gönderdi. Öğrencilerin mutlulukları, öğretmen Melahat Ayaz'ın kamerasına böyle yansıdı.

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'ın başarılı ismi Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan bir hamle geldi.

ÖĞRENCİLERİYLE İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Melahat Ayaz, 3 yıldır kendisinin de eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapıyor. Depremin etkisini hissettirdiği mahalledeki İncirli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ayaz, Galatasaray taraftarı öğrencileriyle birlikte İstanbul'da Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün misafiri olmuştu.

Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan hareket! Köy okulundaki öğrencileri unutmadı - 1. Resim

FORMA SEVİNCİ KAMERADA

Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Akgün, Süper Lig şampiyonluğunun ardından köy okulundaki öğrencileri unutmadı ve forma gönderdi.

Melahat öğretmen bu anları sosyal medyadan paylaşırken, Akgün'ün hediyelerine çok sevinen öğrenciler unutulmaz anlar yaşadılar.

Yunus Akgün'den yürekleri ısıtan hareket! Köy okulundaki öğrencileri unutmadı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Freni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibinden Selçuk Şahin sürprizi! Resmen duyurdular - SporSüper Lig'de Selçuk Şahin sürpriziGalatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Kasaya tam 30 milyon euro girecek - SporGalatasaray'ın yıldızına sürpriz talipKasımpaşa'da 3 imza birden! 2027'ye kadar anlaşmaya vardılar - SporKasımpaşa'da 3 imza birden! Anlaşma tamamKenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna cevap! "Benim için fark etmiyor..." - SporKenan Yıldız'dan Galatasaray sorusuna cevapTrabzonspor'dan duygulandıran forma tanıtımı! Eren Bülbül, Ahmet Minguzzi, Volkan Konak... - SporEren Bülbül ve Ahmet Minguzzi unutulmadıBir Nijeryalı hamlesi de Fenerbahçe'den! Türk futbol tarihine geçebilir - SporBir Nijeryalı hamlesi de Fenerbahçe'den
Sonraki Haber Yükleniyor...