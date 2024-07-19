Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detayları

Galatasaray'ın A Milli futbolcusu Yunus Akgün'e Serie A'dan transfer teklifi geldi. İtalyan medyası, Yunus Akgün'e gelen transfer teklifinin detaylarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndü. Milli futbolcuya İtalya Serie A'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

İTALYAN BASINININ İDDİALARI

Geçtiğimiz hafta İtalyan gazeteci Di Marzio, Hellas Verona'nın Yunus Akgün'e teklif yaptığını iddia etmişti. Bir başka İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Verona'nın Galatasaray'a yaptığı teklifi açıkladı.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Nicolo Schira'nın haberine göre Hellas Verona, Yunus Akgün için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Ayrıca haberde, Yunus Akgün'ün Verona'nın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı öne sürüldü.