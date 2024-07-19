Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detayları

Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detayları

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yunus Akgün&#039;e Avrupa&#039;dan talip! İşte Galatasaray&#039;a gelen teklifin detayları

Spor Haberleri

Galatasaray'ın A Milli futbolcusu Yunus Akgün'e Serie A'dan transfer teklifi geldi. İtalyan medyası, Yunus Akgün'e gelen transfer teklifinin detaylarını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık forma giyen Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndü. Milli futbolcuya İtalya Serie A'dan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

İTALYAN BASINININ İDDİALARI

Geçtiğimiz hafta İtalyan gazeteci Di Marzio, Hellas Verona'nın Yunus Akgün'e teklif yaptığını iddia etmişti. Bir başka İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Verona'nın Galatasaray'a yaptığı teklifi açıkladı.

Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip! İşte Galatasaray'a gelen teklifin detayları - 1. Resim

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Nicolo Schira'nın haberine göre Hellas Verona, Yunus Akgün için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 

Ayrıca haberde, Yunus Akgün'ün Verona'nın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Spor
Türkiye'den UAD kararına destek: İsrail Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı - SporKonyaspor'dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladıPaul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyor - SporPaul Onuachu transferinde sıcak gelişme! Nijeryalı yıldızın yeni takımı belli oluyorBeşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandı - SporBeşiktaş kanat transferini açıklamaya hazırlanıyor! Kulübü ve oyuncuyla anlaşma tamamlandıBeşiktaş'ın yıldızından iddialı açıklamalar! 'Kim olduğumu göstereceğim' - SporBeşiktaş'ın yıldızından iddialı açıklamalar! 'Kim olduğumu göstereceğim'Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık için geri sayım! Fransızlar yıldız futbolcu için geliyor - SporFenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talipAlanyaspor genç milli kaleci Mert Furkan Bayram'ı transfer etti - SporAlanyaspor'a milli kaleci! 5 yıllık imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...