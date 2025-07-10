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Yusuf Akçiçek için teklif var! Masadaki rakam yönetimi memnun etmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yusuf Akçiçek için teklif var! Masadaki rakam yönetimi memnun etmedi
Fenerbahçe, Bologna, Transfer, Jose Mourinho, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yıldızını parlatan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'e Bologna talip oldu. Sarı lacivertliler, önerilen rakamı kabul etmedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, teknik direktör Jose Mourinho ile takımda yer bulmaya başladı. Başarılı performansı sonrası milli takıma yükselen Akçiçek için transfer iddiaları da peş peşe geldi.

TEKLİF YETERLİ BULUNMADI

19 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Milli stoper için son olarak Bologna nabız yokladı. TRT Spor'un haberine göre; İtalyan ekibinin, genç futbolcu için önerdiği rakam, bonuslarla birlikte 15 milyon euronun altında kaldı.

Bu meblağ, Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul görmedi.

BEKLENTİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Bologna, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçını izlemiş ve milli futbolcuyu stoper listesinin üst sıralarına yerleştirmişti.

Bologna, 15 milyon euroyu geçen yeni bir teklif hazırlığında olsa da Fenerbahçe’nin beklentisi en az 20 milyon euro.

20 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Yusuf Akçiçek, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de 20 maçta forma giydi. Bu süreçte 2 kez fileleri sarsan genç oyuncu, 1 de gol pası verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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