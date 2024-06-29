Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor'da! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekibi Konyaspor kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Son olarak Adana Demirspor’da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.