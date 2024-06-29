Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor'da! Resmi açıklama geldi

Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor'da! Resmi açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yusuf Erdoğan resmen Konyaspor&#039;da! Resmi açıklama geldi
Konyaspor, Yusuf Erdoğan, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Konyaspor kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Son olarak Adana Demirspor’da oynayan Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sunduğu seçim vaadini canlı yayında ilk kez açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklar - SporPSG'den Barcelona'ya dünya futbol tarihinin en büyük teklifi! Yamal için servet harcayacaklarİsviçre çeyrek finalde! Son şampiyondan erken veda - Sporİsviçre çeyrek finalde!Icardi'yi istediği iddia edilen Como, yıldız transferlerine devam ediyor - SporIcardi'yi istediği iddia edilen Como, yıldız transferlerine devam ediyorGalatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli oldu - SporGalatasaray ve Fenerbahçe aynı isim için devrede! Bonservis bedeli belli olduGalatasaray gözünü 2 yerli yıldıza çevirdi! Transfer çalışmaları hızlandı - SporGalatasaray gözünü 2 yerli yıldıza çevirdi! Transfer çalışmaları hızlandıDi Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşme - SporDi Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşme
Sonraki Haber Yükleniyor...