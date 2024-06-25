Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor! Beşiktaş ile görüşüyor iddiası

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Yazıcıoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ile görüştüğünü iddia etti.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ile görüştüğünü iddia etti.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYOR

Radyospor'a konuşan Yusuf Yazıcı'nın eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, "Kendisiyle görüşüyoruz. Son dönemlerde yakılarıyla görüştüm. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Yakınları bana ona uygun takımın Beşiktaş olduğunu söylediler. Bir ara Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylendi ama Galatasaray'la bir teması olmadı. Ama Beşiktaş'la görüşüyor. Beşiktaş şu anda temsilcisiyle detayları konuşuyor. Yakınları bana bunu söyledi" dedi. Sadi Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı'nın bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille için 42 maçta forma giydi. Sahada olduğu dakikalarda 12 kez fileleri havalandıran Yazıcı 4 de asist kaydetti.