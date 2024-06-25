Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor! Beşiktaş ile görüşüyor iddiası

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor! Beşiktaş ile görüşüyor iddiası

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yusuf Yazıcı Süper Lig&#039;e geri dönüyor! Beşiktaş ile görüşüyor iddiası

Spor Haberleri

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, eski öğrencisi Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Yazıcıoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ile görüştüğünü iddia etti.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ile görüştüğünü iddia etti.

BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYOR

Radyospor'a konuşan Yusuf Yazıcı'nın eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, "Kendisiyle görüşüyoruz. Son dönemlerde yakılarıyla görüştüm. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Yakınları bana ona uygun takımın Beşiktaş olduğunu söylediler. Bir ara Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylendi ama Galatasaray'la bir teması olmadı. Ama Beşiktaş'la görüşüyor. Beşiktaş şu anda temsilcisiyle detayları konuşuyor. Yakınları bana bunu söyledi" dedi. Sadi Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı'nın bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor! Beşiktaş ile görüşüyor iddiası - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille için 42 maçta forma giydi. Sahada olduğu dakikalarda 12 kez fileleri havalandıran Yazıcı 4 de asist kaydetti. 

Düzenleyen:  - Spor
Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Düzenlemede sona gelindiGram altında yatırımcıların beklediği an geliyor! İslam Memiş açık açık tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den forvet operasyonu! Almanya Milli Takımı'nın forveti geliyor iddiası - SporFenerbahçe ve Dortmund arasında yılın takasıDursun Özbek'ten Ali Koç'a gönderme! 'Aramızdaki fark bu' - SporDursun Özbek'ten Ali Koç'a gönderme!Trabzonspor Borna Barisic'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi - SporBorna Barisic resmen Trabzonspor'daRafa Silva Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma sağlandı - SporDünya yıldızı Türkiye'ye geliyor!Real Madrid'de ayrılık! Nacho takıma veda etti - SporReal Madrid'de ayrılık! Yıldız oyuncu takıma veda etti4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor'da - SporRumen yıldız resmen Trabzonspor'da!
Sonraki Haber Yükleniyor...