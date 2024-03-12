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Haberler > Spor > Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi

Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi
Zehra Güneş, Voleybol, Sosyal Medya, Haber

Spor Haberleri  / -

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ta sergilediği performansla adından söz ettiren, bir süredir sakatlıkla mücadele eden Zehra Güneş hem antrenmanlarına geri döndü hem de yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Güneş'in son hali görenlerden tam not aldı.

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın en zengin voleybolcuları arasında yer alan Güneş, bir süredir omuz sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalmıştı. 


ZEHRA GERİ DÖNÜYOR

Sıkı bir antrenman programına giren ve geri dönüş hazırlıklarına başlayan Güneş, bir yandan da tarz değişikliğine gitti. Güneş kendi sosyal medya hesabından yeni saç rengini paylaştı. Melissa Vargas ve takım arkadaşları yorumlara emoji bıraktı. Kısa sürede paylaşımına 2 binden fazla yorum geldi. Başarılı sporcu, son haliyle takipçilerinden tam not aldı. 

İşte Zehra Güneş'in son hali

Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi - 1. Resim

SERVETİNE ZERVET KATTI

Zehra Güneş, dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesinde, Ebrar Karakurt'la birlikte yer alıyor. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan Güneş, elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için eğitim ve destek almaktan çekinmiyor.

Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi - 2. Resim

Başarılı performansı ve sosyal medyadaki takipçi sayısı ile dikkat çeken Zehra Güneş'in toplam serveti 4 milyon dolar. Vakıfbank'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş, sosyal medyada da giderek popüler hale gelmesiyle reklam gelirlerini de arttırdı.

Zehra Güneş sakatlıktan gümbür gümbür dönüyor! İmaj değiştirdi son haliyle tam not almasını bildi - 3. Resim

Öte yandan dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde Zehra Güneş'le birlikte yer alan bir diğer Milli sporcu Ebrar Karakurt'un toplam serveti ise 4,2 milyon dolar. Listenin zirvesinde ise 12 milyon dolarla Brezilyalı voleybolcu Sheilla Castro yer alıyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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