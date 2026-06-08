Türkiye’de satılan her 3 otomobilden 2’si SUV gövde yapısına sahip olurken; Ocak-Mayıs 2026 döneminde Toyota C-HR ve Renault Duster “yerli üretim” avantajı ile en çok satan modeller arasında ilk 2’de yer aldı. Markalar bazında ise çok farklı bir tablo ortaya çıktı. SUV’da geniş ürün yelpazesi ile model çeşitliliği sunan 1 Alman ve 1 Fransız üretici, Türkiye’de bu kategoride “en çok satan markalar” listesinde ilk 2’de konumlandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği SUV araçların toplam pazardaki payı, Ocak-Mayıs 2026 döneminde yüzde 64,82 seviyesine kadar yükseldi. Yılın ilk 5 ayında 230 bin 921 adet SUV araç satışı gerçekleşti. Rakamlar, satılan her 3 otomobilden 2’sinin SUV gövde yapısına sahip olduğunu da gösterdi.

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YERLİ MODELLER ZİRVEDE, FAKAT…

Modeller bazında bakıldığında Sakarya'da üretilen Toyota C-HR, 5 ayda 12 bin 451 adet ile en fazla satılan SUV model oldu. İkinci sırada ise Bursa’da üretilen Renault Duster, 10 bin 370 adet satışla yer aldı. İki modelin de “yerli üretim” olması sebebiyle “ÖTV muafiyetli araç” kategorisinde bulunması, tercih sebepleri arasında öne çıktı.

1 Alman ve 1 Fransız! SUV’da gerçekler çok başka

MARKALARDA 1 ALMAN, 1 FRANSIZ…

Markalar bazında bakıldığında ise SUV pazarında Volkswagen ve Peugeot ilk 2 sırayı paylaştı. Ocak-Mayıs 2026 döneminde en çok SUV araç satan markalar ve pazar payları şöyle sıralandı:

Sıra Marka Satış Adedi Pazar Payı 1 Volkswagen 28.232 adet %12,23 2 Peugeot 21.299 adet %9,22 3 Renault 15.932 adet %6,90 4 Toyota 15.145 adet %6,56 5 Hyundai 14.605 adet %6,32 6 Chery 10.390 adet %4,50 7 Kia 10.138 adet %4,39 8 Opel 9.360 adet %4,05 9 TOGG 9.070 adet %3,93 10 Citroen 8.536 adet %3,70

MODEL ÇEŞİTLİLİĞİ ETKİLİ OLDU

Otomobil sektörünün temsilcileri Volkswagen ve Peugeot markalarının pazarda çok çeşitli ve neredeyse her segmentte SUV araçları piyasaya sürdüğünü, bu sebeple pastadan aldıkları payların da yüksek seyrettiğini aktarıyor.

Volkswagen Taigo, Tiguan, T-Cross, T-Roc ve Tayron modelleri ile SUV pazarını domine ederken; Peugeot da 2008, 3008 ve 408 modelleri ile öne çıktı.

“En çok satan ilk 10 model” listesinde Volkswagen’in Taigo 10 bin 79 adet ile üçüncü ve Tiguan 6 bin 935 adet ile sekizinci oldu. Peugeot’nun 2008 modeli 9 bin 23 adetle beşinci ve 3008 modeli de 7 bin 210 adetle yedinci oldu.

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