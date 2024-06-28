Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > 6 ay 6 bin kilometreye 6 ay daha! Otomotiv piyasasına ilişkin yeni adım

6 ay 6 bin kilometreye 6 ay daha! Otomotiv piyasasına ilişkin yeni adım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 ay 6 bin kilometreye 6 ay daha! Otomotiv piyasasına ilişkin yeni adım

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı otomotivde “6 ay- 6 bin kilometre” ve “ilan kısıtlaması” düzenlemelerinde süreyi 6 ay daha uzattı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA -  Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticareti yapanların, araç satışı için getirdiği ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması ile ilan kısıtlamasına dair düzenlemeyi 6 ay daha uzattı. 

Uygulamada, ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşanlarla bireysel kullanıcıların motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak satışının yapılamayacağına dair düzenleme 2022’de hayata geçmişti.

Aynı şekilde ilan kısıtlamasıyla da sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satılması yoluyla haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi için de ikinci el araçların, sıfır fiyatının üzerinde fiyatla ilana konulamayacağı belirtilmiş, bu iki uygulamanın 1 Temmuz 2024’te sona ermesine karar verilmişti.

Yeni bir düzenleme ile her iki uygulamanın tarihi de uzatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde; sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (AMODER) Başkanı İlkay Kalkan, bu kısıtlamayla yetkili satıcıların mağdur olduğunu, ticaretin daraldığını ifade etti. Kalkan “İnsanlar altın ihtiyacı olduğunda kuyumcuya, döviz ihtiyacında döviz büfesine gidiyor ama vatandaş ihtiyacı hâlinde aracını satamayacak. Bu uygulama yanlış” dedi.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Limonun iyice suyunu çıkardılar! Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomotiv ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e uzatıldı - T-OtomobilO süre 6 ay uzatıldı!Volkswagen, elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu! - T-OtomobilAlman otomobil devinden milyar dolarlık yatırım!Yüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacak - T-OtomobilYüzde 10 + 40 gümrük vergisini ilk kıran Çinli Leapmotor olacakTürkiye'de yılın otomobili TOGG T10X oldu! - T-OtomobilTürkiye'de yılın otomobili belli oldu!75 yaşındaki yarış efsanesi, NHRA etkinliğinin sonunda aracının patlaması üzerine hastaneye kaldırıldı! - T-OtomobilYarış efsanesi alevler içerisinde kaldı!Elektrikli araçlarla ilgili çarpıcı anket! Şarj için beklenti en fazla 15 dakika! - T-OtomobilŞarj için en fazla 15 dakika!
Sonraki Haber Yükleniyor...