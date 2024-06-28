6 ay 6 bin kilometreye 6 ay daha! Otomotiv piyasasına ilişkin yeni adım

Ticaret Bakanlığı otomotivde “6 ay- 6 bin kilometre” ve “ilan kısıtlaması” düzenlemelerinde süreyi 6 ay daha uzattı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticareti yapanların, araç satışı için getirdiği ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması ile ilan kısıtlamasına dair düzenlemeyi 6 ay daha uzattı.

Uygulamada, ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşanlarla bireysel kullanıcıların motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak satışının yapılamayacağına dair düzenleme 2022’de hayata geçmişti.

Aynı şekilde ilan kısıtlamasıyla da sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satılması yoluyla haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi için de ikinci el araçların, sıfır fiyatının üzerinde fiyatla ilana konulamayacağı belirtilmiş, bu iki uygulamanın 1 Temmuz 2024’te sona ermesine karar verilmişti.

Yeni bir düzenleme ile her iki uygulamanın tarihi de uzatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde; sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

İlgili Haberler Konut ve otomobil fiyatları düşecek

Ankara Oto Galericileri Derneği (AMODER) Başkanı İlkay Kalkan, bu kısıtlamayla yetkili satıcıların mağdur olduğunu, ticaretin daraldığını ifade etti. Kalkan “İnsanlar altın ihtiyacı olduğunda kuyumcuya, döviz ihtiyacında döviz büfesine gidiyor ama vatandaş ihtiyacı hâlinde aracını satamayacak. Bu uygulama yanlış” dedi.