Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Beşinci nesli olarak Cenevre fuarında tanıtılacak model fuarın en önemli araçlarından birisi olacak. Bursa’da üretilecek yeni Clio aynı zamanda Renault Grubunun “Drive the Future (2017-2022)” stratejik planının öncüsü olacak. 2017’de açıklanan planın üç ana hedefi ise şöyle: Grup, 2022’ye kadar 12 elektrikli model üretecek. İlk aşamasındaki e-Tech hibrit motor, ilk defa yeni Clio’da kullanılacak. Ayrıca şirketin kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100’ü internet bağlantılı olacak ve Yeni Clio, bu sistemin öncüsü olacak. Yine bu stratejik plan doğrultusunda otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 yeni model düşünülürken yeni Clio otonom dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekecek…