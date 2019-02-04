Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak bu avantajların yanında Yamaha, 250 cc üzeri motosiklet almak isteyenlere de seçili modellerde yüzde 8’lik ekstra indirim desteği açıkladı. Geçtiğimiz ay ön sipariş sistemi üzerinden satış rekoru kıran Yeni XMAX 250 gibi MT-25, Tricity 155 ve YZF-R25 gibi modeller 250 cc altında dikkat çekerken Tracer 900, MT-10, TMAX DX gibi sportif ve büyük hacimli motosikletlerde üst ürün gruplarında ön plana çıkıyor. Ayrıca Yamaha orijinal motosiklet aksesuarlarında stok ürünlerine özel çok cazip fırsatlar sunuyor.