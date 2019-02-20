Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamaya göre marka, Civic üretimine 2021’de son verecek ancak Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürüp elektrikli araca yönelenecek. Marka, İngiltere’deki Swindon araç üretim tesisini 2021’de kapatma önerisi konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Tesis şu anda yılda 150 bin otomobil üretiyor ve yaklaşık 3 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Küresel yapılanma aynı zamanda Honda’nın Türkiye’deki otomobil operasyonlarını da içerecek. Honda Türkiye A.Ş. şu anda yılda 38 bin adet üretiyor. Şirket 2021 yılında mevcut Civic sedan modelini üretmeyi durduracak, faaliyetlerini ise sürdürecek. Açıklamada görüşleri bulunan Honda Avrupa Bölgesel Operasyonlar Genel Müdürü Katsushi Inoue “Otomotiv sektörünü etkileyen benzeri görülmemiş değişikliklerin ışığında elektrikli otomobil stratejimizi hızlandırma kararı aldık” dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de önümüzdeki dönem elektrikli araç üretimine odaklanacaklarını söyledi.