Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Karsan, Roma Belediyesi’nin aldığı 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Bursa’daki fabrikasında üreterek yılsonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek olan Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek. Roma’ya teslim edilecek otobüslerle birlikte 2019 yılında 61,3 milyon avro büyüklüğünde, 320 adetlik sipariş aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş “IIA ile iş birliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız sene sonuna kadar 1.000 adedi aşacak” açıklamasını yaptı.