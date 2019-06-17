Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Hassas detayları, kişiselleştirilebilen özellikleri ve kendine özgü kimliği ile ön plana çıkan yeni SUV modeli, kendi segmentine göre oldukça üst seviyede konfor, güvenlik, ve teknoloji donanımlarına ev sahipliği yapıyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerine 8 ileri elektronik kontrollü tam otomatik şanzımanın eşlik ettiği araç, oldukça sıra dışı bir kullanıcı tecrübesi vadediyor.

Lansman toplantısında konuşan DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, markanın tanıtımının gerçekleştirildiği Haziran 2018’de her sene yeni bir otomobilin sözü verdiklerini hatırlatarak “DS 7 CROSSBACK’ten sonra DS 3 CROSSBACK’in Türkiye tanıtımı ile bu sözümüzün arkasında duruyoruz. Sektördeki en iyi ustaların çalışmalarını; tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin yenilikçiliği ile birlikte sergileme amacıyla hareket eden DS için, yenilik yapmak ve sınırları zorlamak pek olağan dışı sayılmaz. Müşterilerimizde heyecan uyandıran otomobiller tasarlama ilkesiyle ilerliyor, bunun mükemmel bir örneği olarak DS 3 CROSSBACK’i sunuyoruz. Bu otomobilin direksiyonuna geçtiğinizde bir aracın sizi hâlâ ne kadar şaşırtabileceğini ve bu kategoride eşi görülmemiş yeni bir konfor düzeyi getirebileceğini fark edeceksiniz” ifadelerini kullandı.