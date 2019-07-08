Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirket, otomotiv endüstrisi için farklı çözümlere de imza atıyor. Continental mühendisleri tarafından geliştirilen 48 volt yüksek güç teknolojisine sahip tam hibrit araç teknolojisi ise bunlardan birisi. Kompakt mimari, yüksek verimlilik ve düşük maliyet avantajları sağlanıyor. Öte yandan HPE, blockchain tabanlı veri parasallaştırma platformunu geliştiren şirket, araçların hareket hâlindeyken çevre ve trafik koşullarına göre lastik basıncını ayarlayabilen teknolojiler üretiyor. Akıllı altyapılar tarafında ise ABD ve Çin’de testleri başlayan Continental sensör teknolojileri yer alıyor. Kavşak noktaları ve sokak lambaları için ağ bağlantıları geliştiren şirket otonom özellikli araçlar için iletişim ağı kuruyor.

CAM FİLMİ TARİH OLUYOR

Continental’in geliştirdiği sıra dışı teknolojiler arasında dikkat çekenlerden birisi de yeni “sıvı kristal” film teknolojisi. Bu sayesinde benzersiz cam kalitesi yakalanırken istenildiğinde camlar bir tuşa basarak kararıyor veya istenildiği zaman şeffaflaşıyor. Bu teknoloji sayesinde aracın camlarına çeşitli fonksiyonlar eklenebiliyor ve dijital bir ara yüz hâline geliyor.

ROBO TAKSİLER GÖREVDE

Continental Tech Show’da tanıtılan Robo-taksiler elektrikli motorlu ve tamamen otonom sürüş özellikleri ile ön plana çıkıyor. ABS, radar ve fren sistemleri dahil tamamen Continental tarafından geliştirilen araçlar ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Auburn Hills’te yeni bir pilot proje kapsamında test ediliyor ve yakın gelecekte şehir merkezlerinde hareketliliğin önemli bir parçası hâline geleceği ön görülüyor.