Otonom araçlara yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği test parkuru, başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olacak.



Otomotiv yan sanayide yüksek katma değer oluşturmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atıyor. Son olarak, TOSB İnovasyon Merkezi koordinasyonunda İTÜ OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) ve OTAM’ın işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM (Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ile Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkıda bulunacak önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. İşbirliği çerçevesinde, Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olacak olan test parkuru, trafiğe tamamen kapatılan özel alanda oluşturuldu.



Gebze’de bulunan TOSB yerleşkesi içerisinde kurulan “Sürücüsüz Araç Test Parkuru”nun açılış töreninde TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan, İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan, İTÜ MEAM Müdürü Prof. Metin Gökaşan ve İTÜ’den Prof. Seta Estrada hazır bulundu. Açılış töreninde konuşan TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.







İTÜ MEAM'IN OTONOM ARACI ORTAK KULLANIMA AÇILDI



Test parkurunun TOSB İnovasyon Merkezi tarafından ilgili firmaların ortak kullanımına açılacağını belirten İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan ise yaptığı açıklamada, “Otomotiv sektörümüzün gelişiminde büyük rolü olan TOSB yerleşkesi içerisindeki bir alanın, test parkuru olarak ortak kullanıma açılması oldukça önemli bir adım. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’ adını verdiğimiz bu alanda, İTÜ OTAM olarak işletmesini üstlendiğimiz İTÜ MEAM bünyesinde geliştirilen otonom araçlar test edilecek. Şu an halihazırda da İTÜ MEAM’ın bir otonom aracı, ortak kullanıma açılmış durumda. Ayrıca, parkurumuzu görüntü işlemeden yapay zekaya kadar otonom araç teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan tüm firmaların ortak kullanımına açıyoruz.” ifadelerini kullandı.







'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAK'



İTÜ Vakfı Genel Sekreteri Kenan Çolpan ise dünyada otomotiv sektörünün sürücüsüz araçlara yönelik çalışmalarının hızla devam ettiğinin altını çizerek, otomotivin Türkiye için lokomotif sektörlerden birisi olduğunu belirtti. İTÜ OTAM’ın, İTÜ Vakfı’nın yüzde 100 iştiraki bir şirket olarak önemli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Genel Sekreter Kenan Çolpan, “Biz de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, otomotivin gittiği yönü ve özellikle yeni bir alan olan otonom araçların gelişimini önemle takip ediyoruz. TOSB da bu konuda önemli noktalardan bir tanesi. Bize verdikleri destekleri çok önemli buluyoruz. ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’, startuplardan Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına kadar birçok kurum ve kuruluşa açık olacak. Burada yapılan çalışmaların Türkiye için büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.