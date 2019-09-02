Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Öte yandan minibüs segmentinde yine aynı pazarında 2015 yılında yüzde 2’lik paya sahip olan Anadolu Isuzu, 2016 yılında yüzde 16, 2017 yılında yüzde 19’a yükseldiği sınıfta 2018 yılında ise yüzde 41’lik orana ulaşarak ciddi bir rekora imza atmayı başardı. 2019 yılı ilk 6 aylık satış rakamlarına göre de Fransa pazarında en çok minibüs satan marka konumunda olan Anadolu Isuzu, en yakın rakibine ise yüzde 272 fark atarak yeni bir başarı hikâyesi yakalamış oldu. Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde özellikle Türk mühendisler tarafından geliştirilen modeller Fransa’nın önemli şehirlerinde ve adalarında daha çok tercih ediliyor.