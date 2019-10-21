Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

1.0 TCe 100bg ve 1.3 TCe 150bg benzinli motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. Dacia Duster’ın 4x4 versiyonlarında ilk defa kullanılan 1.3 TCe 150bg benzinli motor ise arazi performansını bir üst seviyeye taşıyor. Bu motor yerini aldığı 1.2 Tce 125 bg benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3l/100km) sahip. Ayrıca 5250 dev/dak’da 150 bg ve 1700 dev/dak’da 250 Nm maksimum tork değeri ile bir önceki nesil motora kıyasla +25 bg güç ve +45 Nm tork sağlıyor.