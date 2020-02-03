Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik -Sadece Avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı fabrikalardan biri olduklarını dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Toshihiko Kudo; “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıyız. Toplam üretim hacmimiz içinde hibrit otomobiller önemli bir yer tutuyor. 2019 yılında ürettiğimiz 253 bin adet otomobilin, yaklaşık %65’i olan 163 bin adedi hibrit motorlu araçlardır. 2019 yılında toplam üretimin %48’i olan 121 bin adet C-HR Hibrit, %17’si olan 42 bin adet Corolla Sedan ürettik. Bu rakamlar fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor” dedi. Kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.