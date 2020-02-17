Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Dijitalleşme ve makine öğrenmesi yatırımlarıyla ikinci el araç pazarına yenilik getiren Borusan Araç İhale, fiyat belirleme noktasında yeni bir atılım yaptı. Türkiye’nin yerli hayat platformu BiP’in Keşfet bölümünde yer alan Borusan 7/24 Fiyat, 2. El Araç Fiyatlama Servisi ile kullanıcılar satmak ya da satın almak istedikleri araçların perakende fiyatlarını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilecekler. Borusan Araç İhale’nin kendi açık artırma kanallarında gerçekleşen satış verilerine dayalı olarak yapılan bu fiyatlandırma sistemi, hasar, ekspertiz gibi bilgilerini en gerçekçi ve doğru fiyatı göstererek farkını ortaya koymaya çalışıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu “İkinci el araç alımında en önemli beklentilerden birisi doğru fiyatlama. Hâlen bu süreç, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden yürütülse de müşteri tecrübesinde dijital kanalların payı giderek artıyor” ifadelerini kullanarak yapay zekâ teknolojisine vurgu yaptı. Barutçuoğlu, makine öğrenmesi alanlarına yatırımları önemsediğini belirterek “Microsoft’un bize verdiği destek, yapay zekâ projemizin hem çok doğru bir karar ve yatırım olduğunu hem de dijitalleşme yönünde doğru yolda ilerlediğimizi kanıtlıyor. Tüm dünyada 43 milyon defa indirilmiş, Türkiye’nin yerli ve millî iletişim platformu BiP kullanıcılarına bu hizmeti sunmak ve onlara erişebilir olmak bizim için önemli. Zira 2019 yılının 4.çeyreğinde artık şahıs araçlarının satışını da fiziki ve online satış kanallarımızda gerçekleştirmeye başladık. Türkiye genelinde 9 bine yakın kurumsal üyemiz var ve müşterilerimizi iyi tanıyor” dedi.



Teknoloji devleri bu projede buluştu

Tüm dünyada ve Türkiye’de ikinci el araç pazarı sıfır araç pazarından daha hızlı büyüyor. 2019’da 2. el araç satışları 7 milyon, sıfır araç satışları ise yaklaşık 480 bin adet civarında gerçekleşti. Yapılan araştırmalara göre ikinci el araç arayanlar, sıfır araç arayanlara göre internette %40 daha fazla vakit geçiriyorlar; daha çok araştırıyor ve daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Bu noktadan yola çıkan Borusan Araç İhale, dijital teknolojide dünya devleri ile iş birliği seçti.



DİJİTAL DESTEK TURKCELL’DEN

BiP & Dijital İş Ortaklığı Servisleri Müdiresi Fulden Altuner Türken, Borusan’la birlikte geliştirdikleri fiyatlandırma sistemine ilişkin yaptığı açıklamada “Turkcell olarak Türkiye’de dijital dönüşümün öncülüğünü yürütüyoruz. Bu süreçte sadece kendi sektörümüzü değil, perakende ve otomotiv gibi sektörleri de geliştirdiğimiz dijital servislerle dönüştürüyoruz. Bu noktada Borusan’la birlikte geliştirdiğimiz fiyatlandırma sistemi, müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. BiP’in bu sistemle birlikte ikinci el araç pazarında hızlı ve güvenli alışverişin önemli referans noktalarından birisi olacağına inanıyoruz ” dedi.



MICROSOFT İLE YAPAY ZEKÂ

Sistemin makine öğrenme altyapısında (yapay zekâ) ise son yıllarda bu alana büyük yatırım yapan dünya teknoloji devi Microsoft’un ürünleri ve teknolojik altyapısı kullanıldı. Microsoft Türkiye Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kubilay, “Bu projede bulut ve makina öğrenimi teknolojilerimizle yer alarak, bize göre otomotiv sektörüne ivme kazandıracak çok değerli bir projeye katkıda bulunduk. Global araştırmalara göre, 2. el araç pazarında araç seçenekleri artarken, tüketici profili de gençleşiyor. Veriye erişimin kolaylaştığı, dijital tüketim alışkanlıklarının ve e-ticaretin geliştiği yeni dönemde, rekabet giderek artacak” dedi.