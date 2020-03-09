Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz senenin ilk iki ayına kıyasla otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 89,44 oranla büyümüş durumda. Özellikle hafif ticari araç satışları 2019’a kıyasla yüzde 96 artış gösterirken satılan araçlarda ilk defa liderliği dizelden benzinli ve LPG’li araçlar aldı. ODD verilerine göre benzinli otomobillerin oranı yüzde 47’yi aşarken dizel satışları yüzde 43’e geriledi. Fabrikasyon LPG’li araç sayısı geçtiğimiz yıllara göre üç kat arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2010-2019 yıllarında trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 53 artışla 23 milyonu geçerken 2010 yılında 2 milyon 900 bin olan LPG’li araç sayısı, 2019’un son aylarında 4 milyon 661 bine yükseldi.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Satış rakamları konusunda sektörün 2019 yılında zorlandığı dile getiren BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, 2020’nin ilk aylarında toparlanmanın büyük ölçüde hissedildiğine dikkat çekerek “Araç sahipleri sınıfı ne olursa olsun giderek daha tasarruflu, işletme maliyeti daha düşük araçları tercih etmeye başladı. LPG’li araçların satış grafiği bunu doğruluyor. Dizel yakıtın çokça tercih edildiği hafif ticari sınıfında bile LPG’nin tercih edilmesi attığımız adımların bir sonucu. LPG’ye talep arttıkça daha fazla sınıfta fabrikasyon LPG’li araçları göreceğiz” ifadelerini kullandı. Tercih sebebini düşük maliyete ve yüksek tasarrufa bağlayan Örücü “LPG düşük bakım maliyeti ve sağladığı yüksek yakıt tasarrufu sayesinde tercih ediliyor” dedi.