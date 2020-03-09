Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Benzinli ve dizel, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere yedi farklı plug-in hibrit seçeneği ile geniş bir ürün yelpazesi sunan araç 1946 yılında gerçekleşen tanıtımından bu yana toplamda 14 milyonluk satışa imza atmış bir model. Yeni E 200 d ve E 200 d 4MATIC seçenekleriyle ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanlanan araç, güncellenen ön ızgarası ve ön tampon, arka aydınlatma, tampon ve bagaj kapağı ile önceki versiyonundan ayrılıyor. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, iç mekân da daha fazla konfor sunmak üzere güncellenmiş durumda. Araçta standart olarak iki adet dijital 10,25 inçlik ekran, LINGUATRONIC akıllı sesli komut sistemi sunuluyor. Yeni E-Serisi ile birlikte tamamı deri, ahşap-deri ve spor olmak üzere üç farklı versiyonuyla tamamen yeni bir direksiyon simidi kullanılıyor.