Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, geçtiğimiz yıla göre satışlarını yüzde 5,1 oranında artırarak 1 milyon 247 bin 589 adetlik satış adediyle bir kez daha zirvede yer aldı.

RAV4’de Zirvede

Dünyanın en çok satan SUV modeli olarak dikkat çeken RAV4, 2019 yılında 947 bin 919 adetlik satış elde ederek bir kez daha liderliğe ambargo koydu. Dünyadaki çapında sunulan ilk SUV modeli olan RAV4, ilk kez 1994 yılında tanıtıldı ve şu anda hibrit versiyonuyla birlikte beşinci nesliyle satışa sunuluyor.

Lüks Sınıfta da Camry

2019 yılında Camry’nin de yer aldığı segment yüzde 3,1 azalarak 9,1 milyon olarak gerçekleşti. Camry ise, yüzde 4,3 artış elde ederek 698 bin 721 adetle ilk sırayı elde etmiş durumda. Türkiye’de ise lokomotif model olarak Corolla dikkat çekiyor. 2019 yılını Türkiye’de 24 bin 301 adetlik satış gerçekleştiren marka, bunun 19 bin 146 adedini Corolla olarak kaydetti.