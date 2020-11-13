Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İSTANBUL

Dünyanın üretim üssü olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye, çok önemli bir 'ilk'e daha ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, en çok tercih edilen modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretecek. Böylece Ford Otosan, Avrupa’nın en güçlü motoruna sahip, tam elektrikli ticari aracının üretim sorumluluğunu üstlenmiş oldu. Ford E-Transit'in global lansmanı, Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Avrupa'da satılan 'Transit' ailesi araçların yüzde 85’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Otosan'a kritik bir rol verdi.

Ticari araçlar için elektrikli ve hibrit teknolojisine geçişin özellikle önemli olduğunun altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Elektrikli modellere geçiş, ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. Bunun sonucu olarak elektrikli araç üretimine katkı sunmasını amaçladığımız tesisimizi devreye aldık. Şimdi Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

34 DAKİKADA HIZLI ŞARJ 350 KİLOMETRE MENZİL

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh batarya kapasitesinin yanı sıra, 350 km'ye varan menzile sahip bulunuyor. Bu sayede filo kullanıcılarının günlük ortalama sürdüklerinden üç kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Araç, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor. Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor. Ford'un Avrupa'da hafif ticari araçlar için ilk defa sunduğu 'Pro Power Onboard' özelliği, tam elektrikli E-Transit'i, 2,3 kilovata kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş mekânlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve şarj etmelerine de yardımcı oluyor. Taşıma kapasitesinden taviz vermeyen E-Transit, 1.967 kilograma varan yük kapasitesi sunmaya devam ediyor.