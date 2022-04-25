Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde başlayan çip krizi, arkasından gelen döviz kuru ve enflasyon etkisi ile birlikte Türkiye'de otomobil fiyatlarında son yıllarda büyük artış yaşandı. 2022 yılında ise otomobil fiyatlarındaki artışın en büyük sebebi Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik 24 Şıbat'ta başlattığı işgal girişimi oldu. Devam eden savaş, fabrikalardaki üretim maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı ve bunun Mayıs ayından itibaren otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Ocak ayından bu yana Türkiye'de otomobil fiyatları ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20'lere kadar çıkarken özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek oldu. Ancak sektör temsilcileri, piyasada asıl zamların mayıs ayından itibaren kademeli olarak başlayacağını belirtiyor.

"MART AYINDA YÜZDE 30'LUK KAYIP YAŞADIK"

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 oranında artmasının beklendiğini söyledi.

Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, "Mart ayında yüzde 30'luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25'e yakın bir zam beklentisi var" diye konuştu.

"PALADYUM KRİZİ ÜRETİM MALİYETİNİ 200 DOLAR ARTIRDI"

Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, "Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yıl sonuna kadar otomobiller Türkiye'ye yüzde 25 zamlı gelecek" ifadelerini kullandı.

Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye'deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Alp Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımıcıları harekete geçirdiğini beliriterek, "Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor" dedi.

"MAYIS VE HAZİRANDAN İTİBAREN ZAMLARI GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız" dedi.

"FİYATLARI ARTIRMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden DS Automobiles CEO’su Béatrice Foucher, otomobilde fiyat artışlarıyla ilgili konuştu. Foucher, "Araç fiyatları artıyor. Bir tarafta hammadde, diğer tarafta çip krizi ve artan talep var. Öte yandan lojistik maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Savaş sebebiyle çok başka noktalara gidiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Araç maliyetlerinin artması dolayısıyla biz üreticiler de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz. Pazarı ve rakipleri takip ederek, benzer fiyat konumlandırmalarını korumaya çalışıyoruz" dedi.

"2023'ÜN NORMALLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

"Şu anda Avrupa'da, yüzde 2,2 kadar Alman rakiplerimizin üzerinde fiyatlandırma yapıyoruz" diyen Foucher, "Tüm pazar şu an için fiyatlarını artırıyor. Biz ne yapacağız, insanlar bunun karşılığını ödeyecek mi noktasına gelecek olursak... Toplumsal olarak yüksek fiyatlar kabul edilebilir olmamakla birlikte ürettiğimiz her ürünün satıldığını ve yeni aracın gelmesini beklediğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla çip olması ve üretimin artması ile birlikte pazar beklentilerini karşılayabileceğiz. Şu anki işleyiş normal bir işleyiş değil elbette, 2023'ün normalleşmesini öngörüyoruz. Ama elbette söylediğimiz gibi bu kadar yüksek bir sorun ortaya çıkacağı beklenmiyordu açıkçası" ifadelerini kullandı.

Otomotivde teknoloji üssü Türkiye olabilir Yakın gelecekte elektrikli modellerin yanı sıra birbiri ile bağlantılı araçların sayısı artacak. Türkiye otomotiv sektörü ise üretim ve teknolojik altyapı gücü ile dünyadaki önemli oyuncular içinde yer almaya hazırlanıyor.