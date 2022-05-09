Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pandeminin sebep olduğu, üretim ve tedarik gibi problemlerin ardından döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon nedeniyle tüm dengelerini kaybeden Türk otomobil ve hafif ticari pazarı, nisan ayında da düşüşünü sürdürdü... Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) son yayınladığı rapora göre 2022 yılının dördüncü ayında toplam düşüş yüzde 2,4 olurken sadece otomobil pazarı yüzde 5,8 oranında daraldı. Hafif ticariler sınıfında ise aylar sonra yüzde 10,4 oranında bir artış rapora yansımış durumda. Bu düşüş ile birlikte nisan ayında toplam satışlar 60.035 adet bandına takılırken otomobil toplamı 45.564 olarak kaydedildi. Toplamda hem hafif ticari hem de otomobil pazarı son 10 yıllık ortalamaların altında kaldı.

ODD raporunda yer alan verilere göre otomobil pazarını segmentlere göre değerlendirirsek, pastanın büyük kısmının vergi oranları düşük A, B ve C segmentinde düşük hacimli motorlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu üçlü arasındaki lider ise yüzde 46,9 ile yeni satışların neredeyse yarısını oluşturan C segmenti orta sınıf otomobiller. Toplam satılan otomobillerin yakıt seçeneklerine baktığımıda ise benzinli otomobil satışlarının artmaya devam ettiğini ve toplamdan yüzde 70,9 pay aldığını görüyoruz. Dizel motorlar ise tercih seçeneklerinde hızla düşmeye devam ederken toplam payı yüzde 15,7, dizel karşısında gücünü arttıran hibritlerin yüzde 10,2, otogazlı otomobil satışlarının ise yüzde 2,3 oranında. Elektrikli otomobil toplam satışı ise 2022 Nisan ayı verilerine göre sadece yüzde 0,9 oranında.

ODD raporuna göre Nisan 2022 tarihinde en çok satan otomobil markası 8.304 adetle Renault oldu. Onu 5.405 adet ile VW takip ederken üçüncülüğü ise 5.272 adet ile Fiat göğüsledi. İlk üçün ardından Hyundai, Toyota ve Dacia markaları gelirken hafif ticari sınıfın lideri ise 5.709 adetlik satışı ile Ford Otosan oldu. 3.431 adetle ikinciliği Fiat markasının aldığı sıralamada 3. olan marka ise 1.109 adetlik satışla Toyota…

İHRACAT YÜZDE 11.5 ARTTI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik açıklamasında “Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. İlk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu” ifadelerine yer verdi.

NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

1-RENAULT 8.304

2-VW 5.405

3-FIAT 5.272

4-HYUNDAI 4.001

5-TOYOTA 3.868

6-DACIA 2.176

7-CITROEN 2.041

8-HONDA 1.875

9-KIA 1.873

10-SKODA 1.635

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