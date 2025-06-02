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Haberler > T-Otomobil > BMW’nin 230 HP’lik yer uçağı: Concept RR

BMW’nin 230 HP’lik yer uçağı: Concept RR

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BMW’nin 230 HP’lik yer uçağı: Concept RR
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Razgatlıoğlu’nun geçtiğimiz yıl FIM Dünya Superbike Şampiyonası’nı kazandığı M 1000 RR’dan ilham alınarak geliştirilen Concept RR, 230 beygirlik (169 kW) su soğutmalı, sıralı dört silindirli motor ünitesiyle sürücüsüne saf adrenalin vadediyor.

ALİ ÇELİK -  Aerodinamik yapısı, gövdeye eklenen kanatlarla güçlendiren motosiklet, pist kullanımında yüksek seviyede stabilite sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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