BYD yeni yıla kampanya ile başladı! Test sürüşüne indirim

4 Ocak 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 16:29

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen markalarından BYD, 2024 yılına yeni satış kampanyasıyla başladı. BYD ATTO 3 modelini, 2023’ün fiyatlarıyla sunmaya devam eden BYD Türkiye, buna ek olarak tüm müşterilerine tercihlerine göre kasko veya duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor, elektrikli araç satın almak isteyenlere 31 Ocak’a kadar farklı fırsatlar sunuyor. 50 bin TL takas indirimiyle birlikte 1 milyon 690 bin TL’den sunulan yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli BYD ATTO 3, bu sayede bir üst sınıfın teknoloji ve konfor standarlarını iddialı bir fiyata deneyimleme imkânı tanıyor.

TEST SÜRÜŞÜ 10 OCAKTA BAŞLIYOR

Yapılan resmi açıklamaya göre, BYD Türkiye ay sonuna kadar kampanyaya devam edecek. Test sürüşleri ise 10 Ocak’ta başlayacak. “BYD Test Sürüşü Festivali” kapsamında BYD bayilerinde 10-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ve BYD bayileri birer festival alanına dönüştürülerek, eğlenceli bir atmosfer yaşatılacak.

NELER SUNUYOR

BYD ATTO 3 modelinde ilk dikkat çeken detay elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı. Spor vegan deri ön koltuklar ve zengin standart donanımlara sahip BYD ATTO 3, 420 kilometre menzili ve sadece 29 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 kapasiteye şarj edilmesiyle de öne çıkıyor. 60.4 kWsa bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak dikkat çekiyor.

KASKO VEYA ŞARJ ÜNİTESİ HEDİYE

BYD Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 31 Ocak’a kadar devam edecek kampanyada ATTO 3 satın alan müşterilerilere 1 yıllık BYD kasko veya 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediyor. Ocak ayı kampanyasının yanı sıra, BYD ATTO 3 modelinde ev tipi duvar prizlerine uygun “Mod 2 şarj kablosu”, AC şarj üniteleri ile uyumlu “Mod 3 Tip 2 şarj kablosu”, araç enerji paylaşımı özelliğini (VtoL) kullanarak araçtan dışarıya enerji sağlayan “dörtlü prize sahip güç kablosu", halı paspas seti, dört mevsim kauçuk paspas seti ve kauçuk bagaj havuzu standart olarak sunulmaya devam ediliyor.