Çinli batarya devi CATL, 2025 yılına ait açıkladığı mali sonuçlarına göre tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, geçtiğimiz yılı 10 milyar doların üzerinde net kârla kapatarak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) batarya üreticisi CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.), 2025 mali yılında hem gelir hem de kârlılık anlamında kendi rekorlarını altüst etti. Şirket, enerji depolama ve batarya teknolojilerindeki büyümesini sürdürerek küresel pazar payını korumayı başardı.

Şirketin 2025 yılı net karı 72,2 milyar yuan yani yaklaşık 10,46 milyar dolar. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 42,28'lik devasa bir artışı temsil ediyor.

Toplam gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 17,04 artış gösterdi ve 423,7 milyar yuan (yaklaşık 61,41 milyar dolar) oldu.

Şirketin dördüncü çeyrek performansı, yılın son çeyreğinde ivmesini artırarak sadece bu dönemde 20,38 milyar dolar gelir ve 3,36 milyar dolar kâr elde etti.

ÜRETİM VE KAPASİTEDE YENİ ZİRVE

CATL'nin başarısı sadece rakamlarla sınırlı kalmadı; üretim hattında da büyük bir sıçrama yaşandı.

Lityum batarya kapasitesi, 772 GWh seviyesine ulaşırken, toplam sevkiyat 661 GWh olarak gerçekleşti.

DEVLERİN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA KÂR

CATL'nin elde ettiği 10 milyar dolarlık net kâr, sektörün büyüklüğünü anlamak açısından çarpıcı bir kıyaslama sunuyor.

Bu rakam; BYD, Geely, SAIC, Changan ve GWM gibi Çin'in en büyük otomobil üreticilerinin yıllık toplam karını geride bırakacak bir seviyede.



Leapmotor'un mevcut piyasa değeri 7,37 milyar dolar. Bu da CATL'nin 2025 yılı net karının Leapmotor'u tamamen satın almaya yeteceği anlamına geliyor.

GELECEK STRATEJİSİ: SODYUM-İYON VE BATARYA DEĞİŞİMİ

Şirket, lityum fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı sodyum-iyon batarya teknolojisine yatırımlarını hızlandırdı. Ayrıca, 2025 sonuna kadar 1000, 2026 sonuna kadar ise 2500 adet batarya değişim istasyonu kurmayı hedefleyerek ekosistemini genişletmeye devam ediyor.

