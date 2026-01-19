Geçmişin ikonik Trophy ve Challenge organizasyonlarından ilham alan Defender Trophy için başvuru süreci başladı.

Ali Çelik - Startı Ekim 2026’da Afrika’da verilecek organizasyonda katılımcılar, finale kadar heyecan, keşif ve markanın sunduğu ayrıcalıklarla dolu bir deneyim yaşayacak.

