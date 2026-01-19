Türkiye Gazetesi
Defender Trophy ekimde
Geçmişin ikonik Trophy ve Challenge organizasyonlarından ilham alan Defender Trophy için başvuru süreci başladı.
Defender Trophy ekimde
T-Otomobil
Afrika'da Ekim 2026'da başlayacak bir organizasyon, katılımcılara finale kadar heyecan ve ayrıcalıklı bir deneyim sunacak.
- Başlangıç Tarihi: Ekim 2026
- Başlangıç Yeri: Afrika
- Hedef Kitle: Katılımcılar
- Sunulan Deneyim: Heyecan, keşif ve markanın ayrıcalıkları
- Süre: Finale kadar
Ali Çelik - Startı Ekim 2026’da Afrika’da verilecek organizasyonda katılımcılar, finale kadar heyecan, keşif ve markanın sunduğu ayrıcalıklarla dolu bir deneyim yaşayacak.
