Dışarıdan bakınca A-SUV ama iç hacim gayet iyi! Trafik problemine ekonomik çözüm: INSTER

Şehir ulaşımına eğlenceli ve teknolojik bir alternatif olarak karşımıza çıkan ‘küçük dev’, tasarım detaylarının yanı sıra şaşırtıcı ön-arka oturma alanı, adaptif sürüş yardım ve güvenlik sistemleriyle ön plana çıkıyor.

ALİ ÇELİK - Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki merakla beklenen kompakt elektrikli modeli INSTER’ı 1.319.000 TL’lik liste fiyatıyla ülkemizde vitrine çıkardı. Segmentinin en yüksek menzil değeriyle dikkat çeken bu model, birleşik 360 km sürüş mesafesi sunarak elektrikli araç pazarında iddialı bir konumlanma hedefinde. İlk aşamada Advance versiyonuyla alıcılarla buluşacak olan INSTER’ın yılın ikinci yarısında Cross versiyonunun da satışa çıkması planlanıyor.

INSTER ilk bakışta dikkat çekici tasarım konseptiyle öne çıkıyor. Özellikle dış kısımdaki fütüristik piksel ışık özelliği, modern ve teknolojik bir izlenim ortaya koyuyor. Genişletilmiş gövdesi ve aks mesafesi sayesinde, A segmentinde yer almasına rağmen kendinden daha büyük araçlarla yarışır bir iç mekân genişliği sunan INSTER; konfor detaylarının da üstüne eklenmesiyle birlikte A ve B segmenti kompakt modeller arasında konumlandırılabiliyor.

Kabin içinde de sürücü odaklı bir yaklaşımla tasarlanan INSTER, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı gibi modern özelliklerle sahip. Aracın standart iç mekân rengi bej, ilk sıra koltuklar kabinde daha iyi hareket kabiliyeti için geliştirilmiş. Bu sayede her iki tarafa da kolaylıkla geçiş imkânı sunuluyor. Tüm koltukların düz bir şekilde katlanabilme özelliği ve arka koltuklardaki kayar/yatırılabilir mekanizma, iç mekânın çok yönlülüğünü ve ferahlığını arttıran unsurlar arasında.

ŞEHİR TRAFİĞİNDE MENZİLİ 450 KM

Hyundai INSTER AC şarj istasyonlarında 6 saat, DC üniteler kullanıldığında ise yaklaşık 30 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Aracın 49 kWh bataryasıyla karma 360 km, WLTP değerlerine göre şehir trafiğinde 450+ km menzil sunuluyor. 84,5 kW (115 PS) güç üreten INSTER, 4 ayrı sürüş moduna sahip ve 100 km’de ortalama 15,3 kWh enerji tüketiyor.