Mercedes-Benz C-Class Electric için geri sayım sürerken, modelin iç mekânı resmi lansman öncesinde gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan detaylar, Alman markanın dijitalleşme konusunda frene basmak yerine gaza bastığını gösteriyor.

Mercedes-Benz, 20 Nisan'da tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıtmaya hazırlanıyor. Modelin tanıtım öncesi iç mekanın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Elektrikli Mercedes-Benz C-Class'ın konsolu tanıtıldı: Sürücüden yolcuya kadar uzanan ekran

SÜRÜCÜDEN YOLCUYA UZANAN DEV EKRAN

Yeni elektrikli C-Serisi’nin kokpitinde en dikkat çekici unsur, neredeyse tüm ön konsolu kaplayan dev ekran yapısı. Mercedes’in MBUX Hyperscreen adını verdiği bu sistem, 39.1 inçlik genişliğiyle sürücüden yolcuya kadar uzanan kesintisiz bir dijital panel sunuyor. MBUX Hyperscreen, yaklaşık 10 milyon piksel çözünürlüğüyle birçok fonksiyonu tek yüzeyde toplarken, fiziksel düğme ihtiyacını minimuma indiriyor. Bu boyutta bir ekrana rağmen tamamen dokunmatik bir yapıdan söz etmek mümkün değil. direksiyon üzerindeki kontroller ve orta konsoldaki bazı fiziksel tuşlar korunmuş durumda.

STANDART VERSİYONDA EKRAN BÖLÜNÜYOR

Standart versiyonlarda ise daha sade bir ekran yerleşimi sunuluyor. “Superscreen” adı verilen bu yapıda dijital gösterge paneli, merkezi multimedya ekranı ve yolcu ekranı ayrı paneller halinde konumlandırılıyor. İç mekan sadece teknolojiyle değil, konfor ve hayat alanıyla da öne çıkıyor. Elektrikli platform sayesinde daha ferah bir kabin sunulurken, uzun yol konforunun artırıldığı özellikle vurgulanıyor. Yeni nesil ısı pompası sistemi, kabini içten yanmalı modellere göre iki kat daha hızlı ısıtabilirken enerji tüketimini de ciddi oranda düşürüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER NELER?

Mercedes henüz elektrikli C-Serisi'nin teknik özelliklerini açıklamadı, ancak modelin büyük olasılıkla GLC ile aynı 800 voltluk MB.EA platformunu kullanacağı tahmin ediliyor. SUV, çift elektrik motorundan 483 hp (360 kW / 490 PS) güç ve 800 Nm tork üretiyor ve 94 kWh'lik bataryasıyla WLTP standartlarına göre 673 km menzil sunuyor. Yeni modelle ilgili her şey 20 Nisan’daki resmi tanıtımla ortaya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası