25 Aralık 2023 04:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 04:13

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Ülkemizin dünyada bu konuda 5.’ci sırada geldiğine dikkat çeken Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün 80 milyonluk nüfusumuza rağmen 60 milyon tursit ağırladığımızı dile getirdi. Tangün konuşmasında; “Türkiye’nin turizmde hedefi 56 milyar dolar gelir, inşallah bu hedefleri yakalayacağız, 2030 hedefi ise 100 milyon turist ve 100 milyar dolar ciro. Bu noktada bizlere de çok büyük iş düşüyor. Enterprise global Türkiye’ye önemli destekler veriyor. Geçtiğimiz dönem birçok ülkede ‘Destination Türkiye’ yani ‘Rota Türkiye’ gibi reklamlar yaptık. Şu anda 34 ilde 88 noktada da hizmet veriyoruz. Yıl sonu itibari ile yaklaşık 9.900 adet aracımız var ve bu rakamlar bizim için %20 büyüme anlamına geliyor. Enterprise tüm dünyada 1 numara olan bir şirket fakat biz Türkiye olarak müşteri memnuniyetinde dünya 1’incisi olduk. Başladığımızda 60. sıralardaydık. Türkiye’de çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu başarımızın ardındaki sır ise müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız” ifadelerini kullandı.