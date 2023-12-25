25 Aralık 2023 04:33 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 04:37

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye’de Anadolu Grubu girişimi olarak hayatına başlayan MOOV’un yüzde 75’lik hisselerini 2021 yılında satın alan Getir, kendi geliştirdiği teknolojiler ve global örneklerin harmanlanması ile 2023 yılında rekora imza attı. 2023 yılı içerisinde 5 milyon adet saatlik kiralama gerçekleştiren şirket Avrupa’da faliyet gösteren şirketlere rol model olmaya başladı. Dünyada giderek yaygınlaşmaya başlayan saatlik kiralamada teknolojik altyapının önemine dikkat çeken GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız; “2023 sonu itibarıyla İstanbul ve İzmir’de 4 bin araçla hizmet vermeye devam ediyoruz. TÜİK rakamlarına göre bu yılın ekim ayı itibarıyla sadece İstanbul’da 3,5 milyon otomobil bulunuyor. Trafik yoğunluğunun mevcut çözümlerle kolay aşılamayacağı artık ortada. Esnek süreli araç paylaşım hizmetimiz “GetirAraç” bu soruna farklı bir çözüm aslında. Yapılan araştırmalar araç paylaşımının, araç sahibi olma ihtiyacını azalttığını gösteriyor. Türkiye’de araç paylaşım modelinde henüz açığa çıkmamış bir potansiyel olduğunu görüyoruz. 2023’te uygulama üzerinden 5 milyon defa kiralama yapıldı, üye sayımızı 2,5 milyonun üzerine çıktı. Araştırmalarımızda gördük ki; GetirAraç’ı ilk kez kullananların yüzde 74’ü kullanmaya devam ediyor. Uygulama kaydımız yapay zekâ desteğiyle sadece 1,5 dakika sürüyor. Ayrıca müşteri memnuniyeti için devreye aldığımız bir çok özelliğimiz Avrupa’da faliyet gösteren benzer firmaların dikkatini çekmeye başladı. Bu konuda global manada rol model olmaya başladık” ifadelerini kullandı.