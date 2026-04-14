Çinli otomotiv devi Geely, yeni nesil hibrit teknolojisi i-HEV’i tanıttı. Markanın açıklamasına göre bu sistem, yüzde 48,4 gibi oldukça yüksek bir termal verimlilik sunarken yakıt tüketimini de 100 km’de 2.2 litreye düşürüyor.

Geely, yakıt verimliliğini ve yapay zeka yeteneklerini geliştirerek geleneksel hibrit araçlara meydan okumayı hedefleyen i-HEV sistemini tanıttı. i-HEV sistemi, geleneksel hibrit çözümlerden farklı olarak daha gelişmiş bir elektrik motoru ve içten yanmalı motor entegrasyonu sunuyor. Sistem; düşük hızlarda tamamen elektrikli sürüş, yüksek hızlarda ise doğrudan motor tahriki gibi farklı çalışma modları arasında akıllıca geçiş yapabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE KOŞULLARI ANALİZ EDİYOR

Yapay zeka destekli enerji yönetimi sistemi, sıcaklık, nem, rakım ve sürüş koşulları gibi verileri gerçek zamanlı analiz ederek motor ve elektrik sistemi arasındaki dengeyi optimize ediyor.

İDDİALI TERMAL VERİMLİLİK

Geely, bu yeni teknolojide özellikle motor verimliliğine odaklanmış durumda. Açıklanan yüzde 48,4’lük termal verimlilik değeri, hibrit motorlar arasında oldukça iddialı bir seviyeye işaret ediyor. Elektrikli tahrik sistemi 230 kW güç üreterek 0-30 km/sa hızlanmayı 1,84 saniyede gerçekleştiriyor. Sistem, düşük hızlarda kentsel trafikteki tepki hızı ve enerji geri kazanım verimliliği için optimize edilmiştir.

Guinness onaylı: Geely’den 100 km'de 2,22 litrelik tüketim rekoru

2,2 LİTRELİK TÜKETİM REKORU

Yol testlerinde, bu sistemle donatılmış bir Geely modeli, 100 kilometrede 2,22 litre yakıt tüketimi ile yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdığı açıklandı.

YENİ MODELLERLE BİRLİKTE TANITILDI

Geely, yeni sistemini kullanan iki temel modelin hibrit versiyonlarını da tanıttı. Sedan model Geely Preface i-HEV, WLTC yakıt tüketiminde 3,98 L/100 km değerine ulaşırken, SUV model Geely Monjaro i-HEV ise 4,75 L/100 km değeri vadediyor.

SEKTÖRDE HİBRİT BASKISI

Çin'de hibrit araçların geliştirilmesi konusunda bir yarışa girişmiş durumda. Geely, Chery ve Changan gibi otomobil üreticileri, belirli koşullar altında yakıt tüketimini 100 kilometrede 2-3 litrelere yakın tutmayı hedefleyen hibrit elektrikli araç programlarını genişletiyor.

