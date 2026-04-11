Avrupa’da motokaravan alanında en üst segment modellerin üreticilerinden biri olan Concorde Reisemobile, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Motokaravan üreticisi Concorde Reisemobile, bugün yapılan açıklamaya göre Ideal Caravan distribütörlüğünde Türkiye pazarına giriş yaptı.

"KARAVANIN ROLLS-ROYCE’U OLARAK ANILIYOR"

Ideal Caravan Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün, “Avrupa’da motokaravan dünyasının en üst segmentinde konumlanan Concorde, sunduğu kalite, mühendislik ve kişiselleştirme seçenekleriyle ‘karavanın Rolls-Royce’u’ olarak anılıyor. Her detayıyla üst düzey bir hayat alanı sunan bu özel araçlar, mobil hayat kavramını yeniden tanımlıyor.” dedi.

Türkiye’de karavan kültürünün hızla geliştiğini ve kullanıcı beklentilerinin de üst seviyeye çıktığını belirten Üstün, “Artık Türkiye’deki kullanıcılar da karavanın en üst seviyesini deneyimleyebilecek.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL SİPARİŞ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI

Resmi paylaşıma göre Concorde modelleri yakında Ideal Caravan showroomlarında sergilenmeye başlanacak. Türkiye’den de özel sipariş başvuruları alınmaya başlandı.

