TOKKDER’in 2025 raporuna göre operasyonel araç kiralama sektörünün araç filosu gerilerken, sektör 109 milyar TL vergi ödedi; artan maliyetler büyümeyi yavaşlattı, faizlerdeki düşüş ise umut verdi.

ALİ ÇELİK - Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından yayınlanan 2025 raporuna göre sektörün filosunda bulunan toplam araç sayısı 372 bin 335 adet olarak kaydedildi. Bu rakam 2024 yılında 402 bin 800 adet olarak kayıtlara geçmişti.

2025 yıl itibarıyla toplam 109 milyar TL vergi ödeyen sektör, sene içinde toplam 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün “Operasyonel kiralama araç satın almayla karşılaştırıldığında maliyet avantajını korumaya devam ediyor. Uzun vadeli, makul şartlarda finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan maliyetler sektörün büyüme hızını sınırlıyor. Ancak ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme sinyali” dedi.

