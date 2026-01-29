Lastikler artık canlı veri toplayan akıllı sensör sistemlerine dönüşüyor ve otomobil teknolojisinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Lastik üreticileri artık gerçek zamanlı olarak lastiğin durumu ve yol yüzeyi hakkında bilgi toplayabilen lastikler geliştiriyor.

Top Gear’ın haberine göre, Pirelli’nin “Cyber Tyre” adını verdiği akıllı lastiği sadece hava basıncı ya da sıcaklık değil, lastiğin şekil değişimi, temas alanının büyüklüğü, yanal ve çekiş tutuşu gibi parametreleri de ölçebiliyor.

Bu sensörler doğrudan lastiklere gömülen mikro çiplerle çalışıyor ve elde edilen veriler aracın elektronik kontrol ünitesiyle paylaşılıyor. Böylece ABS, ESP ve çekiş kontrol sistemleri çok daha hassas biçimde ayarlanarak, tehlike sinyallerini çok daha erken alarak, sürüş güvenliğini artırabiliyorlar.

Örneğin lastiğin temas alanının küçüldüğü su üzerinde kayma (aquaplaning) gibi durumlarda sistem bunu algılayarak sürüş destek sistemlerine çok daha hızlı uyarı gönderebiliyor.

Otomobiller akıllandı sıra lastiklerde: Otomobiller için bir sonraki büyük yenilik bu mu?

YENİ AKILLI LASTİKLER

Bu tür akıllı lastikler, klasik TPMS (tire pressure monitoring system - lastik basıncı izleme sistemi) sensörlerinin ötesine geçiyor. TPMS bugün çoğu araçta zorunlu olarak yer alıyor, ancak genellikle sadece basınç ve sıcaklık verisi sağlıyor. Yeni nesil sensörler ise aşınma seviyesi, yüzeyin ne kadar kaygan olduğu, lastik deformasyonu, hatta yoldaki çukur ve tümsek gibi durumları bile tespit edebiliyor.

Bu veriler sadece aracın dinamik kontrolünü iyileştirmekle kalmıyor; sürüş güvenliğini ve enerji verimliliğini de artırma potansiyeline sahip. Ayrıca lastiğin sürtünme koşullarına göre aracın ABS veya çekiş kontrol ayarlarını optimize edebilir, bu da özellikle sert hava koşullarında ya da kaygan yüzeylerde sürüş güvenliğini yükseltebilir.

YOLLARIN DAHA HIZLI ONARILMASINI SAĞLAYABİLİR

Pirelli gibi üreticiler bunun yanında sensör verilerini bulut tabanlı sistemlere aktararak filo yönetimi ve altyapı analizine de imkan tanıyor. Bazı pilot uygulamalarda, şehirlerde yollardaki bozulmaları lastiklerden gelen verilerle izleme ve bakım planlaması yapma gibi kullanım senaryoları da test ediliyor.

