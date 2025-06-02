Rakiplerin korkulu rüyası vitrine çıktı! Cıtroën B segmentine güçlü döndü

CItroën Türkiye’yi global ligde bir üst sıraya taşıyacak iddialı modeller Ë-C3 ve C3 Aircross, rekabetçi fiyatlarla satışa sunuldu. Citroën Marka Direktörü Bora Duran “Filo pazarından da yoğun talep geldi, yılın kalan yarısı için B segmentinde satış hedefimiz 15 bin seviyesinde” dedi.

ALİ ÇELİK - Fransız otomotiv devi Citroën, Türkiye pazarına giriş yapan tamamen elektrikli Ë-C3 ve yeni C3 Aircross modelleriyle dikkat çekiyor. %100 elektrikli motora sahip Ë-C3, 1.099.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. 44 kWsa LFP bataryasıyla 446 km’ye kadar menzil sunan model, 100 kW DC hızlı şarj desteğiyle 26 dakikada %80’e kadar şarj olabiliyor. B segmentinde, Citroën Advanced Comfort süspansiyonuyla sıfır titreşim vadeden ilk araç olarak öne çıkıyor. Yeni C3 Aircross ise 1.249.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla geliyor. 4,39 metrelik uzunluğu sayesinde C-SUV sınıfına yakın hacim sunan model, sportif tasarımıyla B-SUV segmentinde sunduğu hacimle dikkat çekerken vitrine %100 elektrikli ve mild hibrit seçenekleriyle çıkıyor.

Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Citroën Marka Direktörü Bora Duran, 2024 yılında gerçekleştirdikleri 61.228 adetlik satışa dikkat çekerek “Geçen yılı toplam pazarda %4,9’luk bir payla 8’inci sırada kapattık. Ë-C3 ve C3 Aircross’u 2024’ün son dört ayında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyorduk, ancak üretim kaynaklı sebeplerle bu plan 2025’e kaydı. Bu sebepten, geçen yıl %30’dan fazla pay alan B sınıfına araç arz edemedik. Bu yıl hedefimiz 71 bin adet seviyesi. Ë-C3 ve C3 Aircross’a bu noktada çok güveniyoruz. Konfor, teknoloji, tasarım ve en önemlisi ulaşılabilirlik anlamında rekabetçi modeller” ifadelerini kullandı.

Citroën Türkiye’nin, global satışlardaki güçlü performansıyla dikkat çektiğini sözlerine ekleyen Duran “Markamız geçen yılı küresel çapta 667 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye’de satılan 61.228 adet, Citroën toplam satışlarının %9,3’üne tekabül ediyor. İlk sırada marka ana vatanı Fransa var, arkasından İtalya, Almanya ve dördüncü sırada biz yer alıyoruz. Sıradaki hedefimiz ise ilk üçün arasına girmek. Geçen yıl B sınıfında hiç olmadığımızı göz önüne alarak, hedefimize ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu hedefimizde en güçlü dayanağımız da Ë-C3 ve C3 Aircross modellerimiz olacak. Her iki modelin toplamında, yılın kalan yarısı için yaklaşık 15 bin adetlik satış planımız var. Filo tarafından da yoğun bir talep aldık ama önceliğimiz perakende müşterilerimiz” dedi.