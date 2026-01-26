Renault, Peugeot ve Citroën 2025’te Türkiye’de rekor satışlara imza atarken, Türkiye her üç marka için de küresel ölçekte “ilk üç pazar” arasına girerek otomotivde yıldız ülke konumuna yükseldi.

ALİ ÇELİK - Renault, Peugeot ve Citroën için 2025 yılı, Türkiye’nin küresel ölçekte “yıldız pazar” hâline geldiği tarihî bir dönem oldu. Her üç marka da Türkiye’de satış rekorları kırarken, ülkemiz bu markaların global sıralamalarında ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı.

RENAULT TÜRKİYE, DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Renault, 2025 yılında Türkiye’de 144 bin 331 adetlik satış ve %8’lik büyüme kaydederek toplam pazarda liderliğini korudu. Bu performansla Türkiye, Fransa’nın ardından markanın dünyada en çok satış yaptığı ikinci ülke konumuna yerleşti. Bursa’daki Oyak Renault fabrikalarında üretimine başlanan yeni Renault Duster, aralık ayında en çok satan SUV olarak ön plana çıktı. Oyak Ranult, 2025 yılı içinde Bursa’da Boreal ve ismi henüz açıklanmayan bir modelin daha üretimine başlayarak “Uluslararası Oyun Planı 2027” stratejisi başarılı şekilde sürdürmeye devam edecek.

CITROËN TÜRKİYE’DEN ELEKTRİKLİDE REKOR

Citroën, 2025 yılında Türkiye’de ulaştığı 71 bin 440 adetlik satışla tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Marka, Fransa’dan sonra Citroën’in globaldeki en büyük ikinci pazarı olma başarısını gösterirken, satılan her 5 binek Citroën modelinden birisi elektrikli oldu. Markayı Türkiye’de en çok tercih edilen 4. elektrikli araç üreticisi konumuna yükseldi. Hafif ticari tarafta ise Berlingo modeli 14 bin 844 adete ulaşarak dikkat çekti.

Rekorlar üst üste geldi! Avrupalı markaların yıldızı artık Türkiye

PEUGEOT TÜRKİYE DÜNYA PODYUMUNDA

Peugeot Türkiye ise 2025 yılını 86 bin 459 adetlik satışla tamamlayarak kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Bu rekor, Türkiye’yi dünya genelinde en fazla Peugeot satılan üçüncü ülke yaparak podyuma taşıdı. Toplamda 58 bin 377 adetlik SUV satışı gerçekleştiren marka, bu segmentte %8,7 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Dünyada en çok Peugeot 408 modeli Türkiye’de satılırken hafif ticari model Rifter’dan 18 bin 154 adetle sınıf ikinciliği geldi.

