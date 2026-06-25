Lamborghini Temerario yeniden tasarladı Lamborghini'nin yeni hibrit süper otomobili Temerario, modifiye dünyasının da ilgisini çekmeye başladı. Tuning şirketi Zacoe, model için geliştirdiği kapsamlı karbon fiber gövde kitini tanıttı. Ortaya çıkan tasarım, Huracan STO'dan ilham alan çok daha agresif bir görünüm sunuyor.

Lamborghini Temerario yeniden tasarladı Lamborghini'nin yeni Temerario modeli, piyasaya çıkışının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen ilk kapsamlı modifiye paketlerinden birine kavuştu. Ferrari, Lamborghini, McLaren ve BMW gibi markalar için hazırladığı kitlerle tanınan Zacoe, Temerario için tamamen karbon fiberden oluşan yeni bir gövde kiti geliştirdi.

Lamborghini Temerario yeniden tasarladı Şirket tarafından paylaşılan görseller şimdilik dijital render çalışmaları olsa da, tasarımın oldukça iddialı olduğu görülüyor. Yeni kit, özellikle Lamborghini Huracan STO'nun agresif tasarım çizgilerinden esinleniyor ve araca çok daha yarış otomobili odaklı bir karakter kazandırıyor.

Lamborghini Temerario yeniden tasarladı Ön bölümde yeni bir splitter ve yeniden tasarlanan hava girişleri dikkat çekiyor. Kaput üzerine eklenen büyük hava çıkışları ise otomobilin sportif görünümünü daha da güçlendiriyor. Yan tarafta yer alan yeni marşpiyeller, Temerario'nun profilini daha keskin hale getirirken, en kapsamlı değişiklikler arka bölümde gerçekleştiriliyor. Huracan STO'yu anımsatan tavan hava girişi, motora daha fazla hava yönlendirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca kuğu boynu bağlantılarına sahip sabit arka kanat ve belirgin bir ducktail spoyler de paketin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Lamborghini Temerario yeniden tasarladı Arka bölümdeki değişiklikler bununla da sınırlı değil. Yeni tasarlanan büyük difüzör, otomobilin aerodinamik yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Zacoe, geliştirdiği parçaların hava akışını iyileştirdiğini ve yüksek hızlarda daha dengeli bir aerodinamik yapı sağladığını belirtiyor. Ancak şirket henüz yere basma kuvvetiyle ilgili resmi veriler paylaşmış değil.

Lamborghini Temerario yeniden tasarladı En dikkat çekici detaylardan biri ise tüm parçaların standart gövde üzerinde herhangi bir kesme veya yapısal değişiklik gerektirmeden monte edilebilmesi.

Şirket, kitin tamamen geri dönüştürülebilir olduğunu ve aracın istenildiğinde fabrika çıkışındaki haline döndürülebileceğini ifade ediyor.

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