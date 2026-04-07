Togg, T10X modeli için yayınladığı kapsamlı güncelleme paketiyle akıllı cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. T10F ile uyumlu yeni arayüz, otomatik kilitleme özelliği ve gelişmiş BDCC modülü sayesinde sürüş güvenliği ve konforu modernize edilen T10X, teknolojik donanımıyla daha akıllı bir yapıya kavuşuyor.

Togg, T10X modelinde güncelleme yaptı. T10F ile uyumlu hale getirilen modelde bekleme modu kaldırılırken, otomatik kilitleme eklendi ve ekran temaları güncellendi.

Togg, T10X modeli için uzun süredir beklenen kapsamlı güncelleme paketini duyurdu. Hem araç içi donanım bileşenlerini hem de akıllı cihazın işletim sistemini kapsayan bu yenilikler, sürüş güvenliğinden eğlence sistemlerine kadar pek çok noktada devrim meydana getiriyor.

Togg’dan T10X’e güncelleme: T10F ile uyumlu hale getirildi

TOGG T10X DONANIM GÜNCELLEMESİ İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Togg tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni üretim bandından çıkan ve mevcut araçlara entegre edilecek olan donanım güncellemeleri, aracın "akıllı cihaz" kimliğini güçlendiriyor.

Togg’dan T10X’e güncelleme: T10F ile uyumlu hale getirildi

· Çalıştırma sıralamasındaki “Beklemede” modu kaldırıldı

• 2.0 yazılım sürümü ile araç içi ekran deneyimi T10F ile uyumlu hale getirildi

• Araçtan uzaklaşınca devreye giren otomatik kilitleme özelliği eklendi

• Kapı kolundan kilitleme fonksiyonu kaldırıldı

Togg’dan T10X’e güncelleme: T10F ile uyumlu hale getirildi



T10X’ye ayrıca dikkat çeken diğer yenilik BDCC (Body Domain Controller) modülünün eklenmesi oldu.



BDCC, kapı kilitleri, cam kontrolleri, iç ve dış aydınlatmalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, klima dahil pek çok sistemi yönetiyor.

