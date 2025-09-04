Toyota yeni elektrikli modelini Avrupa’nın kalbine üretecek

Toyota’nın Avrupa’da üreteceği ilk tamamen elektrikli modelini duydu. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala, Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukáš Vlček ve Toyota Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata’nın katılımıyla gerçekleştirilen törende ayrıca önemli bir yatırımda açıklandı.

Söz konusu aracın bataryası da yine aynı tesis içinde gerçekleşecek. Bunun için yaklaşık 680 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilecek ve tesis alanı 152 bin metrekareden 173 bin metrekareye genişletilecek.

Yılda yaklaşık 220 bin adet Aygo X ve Yaris Hybrid modeli üreten Toyota Çek Cumhuriyeti üretim tesisi, elektrikli araç üretiminin devreye alınmasıyla birlikte çok yönlü üretim kapasitesini artıracak.

BU FABRİKADA 4.5 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÜRETİLDİ

Toyota’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim yolculuğu 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Şimdiye kadar 4.5 milyondan fazla araç üreten tesis, 2002’de Aygo üretimiyle faaliyetine başladı. 2021’de Toyota’nın tam mülkiyetine geçen tesis, bugün yaklaşık 3 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.

Yeni elektrikli araç yatırımı ise, 2040 yılına kadar Avrupa'daki operasyonlarını karbon nötr hale getirmeyi amaçlayan Toyota için çok yönlü mobilite stratejisinde önemli bir kilometre taşını daha temsil ediyor.