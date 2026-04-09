Volkswagen’den, “3 silindirli 1.0 litrelik TSI motorları emekliye ayrılıyor” iddialarına açıklama geldi. Türkiye pazarında da çok sevilen motorlardan biri olan küçük hacimli motor bazı pazarlarda yoluna devam edebilecek.

Volkswagen Grubu’nun, on yılı aşkın süredir Polo’dan Golf’e, T-Roc’tan Leon’a kadar pek çok modelinde yer verdiği verimlilik odaklı 3 silindirli 1.0 TSI motoru için “yolun sonu göründü” iddiaları vardı. Gelen bilgiler Alman devinin, "motor hacmini küçülme" akımından, daha büyük hacimli ancak daha verimli motorlara geçişe öncelik vereceği yönündeydi.

VOLKSWAGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ürün İletişimi Başkanı Stefan Voswinkel’e göre, EA 211 kodlu 1.0 TSI motorun geliştirme süreci geçici olarak durduruldu. Euro 7 standartlarının ilk taslakta katı olduğu ancak, Avrupa Birliği’nin esnek bir düzenleme üzerinde uzlaşmasıyla motorun tamamen rafa kaldırılmadığı öğrenildi.

Yani tamamen kaldırılmadı ama kullanım alanı sınırlandırılmış oldu. 1.0 TSI motor, Polo ve T-Cross gibi küçük modellerle bazı Avrupa pazarlarında yoluna devam edebilir.

YENİ GİRİŞ SEVİYESİ: 1.5 TSI

Volkswagen, yeni modellerinde zaten giriş seviyesinde dört silindirli 1.5 litrelik motorlara geçmiş durumda. Grubun, Golf, Skoda Octavia, Seat Leon, Audi A3 gibi farklı marka ve modellerde 1.0 TSI motorun yerine 1.5 ve 2.0 litrelik 4 silindirli motorlar kullanılıyor. 150 beygir güce kadar modellerde şu anda T-Roc’ta kullanılan 1.5 eTSI yer alıyor. Daha yüksek güce sahip modellerde 2.0 TSI turbo benzinli motor tercih ediliyor.

Volkswagen'den 1.0 TSI açıklaması: Tarihe karışacak mı?

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

Düşük vergi ve ekonomik tüketim avantajıyla 14 yıldır özellikle Türkiye pazarında çokça tercih edilen motorun vedasıyla, ilk etapta Polo, T-Cross, Fabia, Ibiza ve Taigo gibi B segmenti modellerin etkilenmesi bekleniyor.

Marka geçtiğimiz yılda da efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorunun 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini açıklamıştı.

